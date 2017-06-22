Кубок конфедераций-2017. Чемпионы Африки и обладатели Кубка Азии разошлись миром

Состоялась первая встреча во втором туре в группе B. Сборная Камеруна не смогла одержать победу над сборной Австралии.

Кубок конфедераций-2017. Группа B, 2-й тур.

КАМЕРУН — АВСТРАЛИЯ — 1:1 (1:0)

Санкт-Петербург. 22 июня.

Стадион: «Санкт-Петербург Арена».

Судья: Милорад Мажич (Сербия)

Камерун: Ондоа, Мабука, Тейку, Нгаде-Нгаджи, Фай, Джум, Сиани, Замбо, Муканджо (Токо, 77), Бассогог, Абубакар.

Австралия: Райан, Дежденек, Райт, Сейнсбери, Миллиган, Муй, Герсбач, Лекки, Рогич (Ирвин, 79), Круз (Троизи, 65), Юрич (Кэхилл, 70).

Голы: 1:0 — Замбо (45), 1:1 — Миллиган (60, с пенальти).

Предупреждения: Райт (81), Сиани (87).

19 (3) удары (в створ) 5 (2)

8 угловые 1

3 офсайды 1

13 фолы 12

46 % владения мячом 54

Обе национальные команды проиграли в матчах первого тура и сегодня в очном противостоянии им предстояло выявить сильнейшего. Камерун, которому многие предрекали поражение в этой встрече, вошел в игру гораздо собраннее своих оппонентов из Австралии. И пускай начало игры осталось за бандой с Зеленого континента, довольно быстро чемпионы Африки довольно быстро прибрали инициативу к своим рукам. Под занавес первого тайма камерунцы реализовали свое преимущество в гол. Австралийцы сравняли счет точным ударом с пенальти и установили окончательный счет встречи. Ничья со счетом 1:1 практически не оставляет шансов сегодняшним соперникам на выход из группы, которые после 2-х туров имеют в своем активе по одному очку.

Фото: Официальный твиттер Кубка Конфедераций FIFA 2017

Источник: Еженедельник «Футбол»