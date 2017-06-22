Усман Дембеле станет игроком «Барселоны»

Молодой форвард дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле перейдет в «Барселону». Оба клуба договорились о трансферной стоимости.

Каталонский клуб провёл переговоры с агентом Дембеле, по итогам которых обе стороны пришли к соглашении. Сумма трансфера за француза составит 50 миллионов евро. Усман подпишет с «Барселоной» контракт на пять лет. Также сообщается, что еще 20 миллионов «Боруссия» получит в качестве бонусов.

В предыдущем сезоне Дембеле забил 6 мячей и в два раза больше ассистировал партнерам по команде.

Фото: Global Look Press

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