Китайская футбольная ассоциация дисквалифицировала Оскара на 8 матчей

Автор: Вадим Павлов 0

Оскар

Полузащитник «Шанхай СИПГ» Оскар был дисквалифицирован за действия, которые привели к драке в матче китайской Суперлиги. Бразильский хавбек пропустит 8 матчей.

В конце первого тайма полузащитник «Шанхай СИПГ» Оскар с близкого расстояния мячом угодил в игрока команды соперника. Мяч вновь оказался у экс-футболиста «Челси», и он попал им еще в одного игрока «Гуанчжоу Фули». На поле сразу же вспыхнула драка, в которой приняли участие представители обеих команд.

В результате стычки с поля были удалены двое футболистов — Ли Тисян («Гуанчжоу Фули») и Фу Хуань («Шанхай СИПГ»).

Китайская футбольная ассоциация приняла решение дисквалифицировать Оскара на 8 матчей, а также оштрафовать на 5 тысяч долларов. На поле Оскар сможет выйти не раньше 13 августа. В этот день «Шанхай СИПГ» сыграет с «Чунцин Лифань».

Фото: Global Look Press
Источник: Goal

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