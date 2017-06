Китайская футбольная ассоциация дисквалифицировала Оскара на 8 матчей

Полузащитник «Шанхай СИПГ» Оскар был дисквалифицирован за действия, которые привели к драке в матче китайской Суперлиги. Бразильский хавбек пропустит 8 матчей.

В конце первого тайма полузащитник «Шанхай СИПГ» Оскар с близкого расстояния мячом угодил в игрока команды соперника. Мяч вновь оказался у экс-футболиста «Челси», и он попал им еще в одного игрока «Гуанчжоу Фули». На поле сразу же вспыхнула драка, в которой приняли участие представители обеих команд.

And now former Chelsea man Oscar finding out that you don’t boot the ball at players in the Chinese Super League…twice. pic.twitter.com/xQyTVpniWL

— Alasdair Gold (@AlasdairGold) 18 июня 2017 г.