Джанлуиджи Доннарумма проведет еще один сезон в «Милане»

Голкипер «Милана» Доннарумма не покинет команду этим летом. Руководство клуба не хочет продавать игрока.

Вратарь «Милана» останется в «Милане» еще на один сезон. Руководство команды не хочет продавать футболиста в это трансферное окно. В следующем году у Доннаруммы истекает контракт с итальянским клубом, после чего он покинет команду в статусе свободного агента.

Напомним, что голкипер не стал подписывать новое пятилетнее соглашение.

В текущем сезоне итальянец пропустил 45 мячей в 38 встречах. 12 матчей голкипер отстоял на ноль.

Фото: Global Look Press

Источник: Squawka Football