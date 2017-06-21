Златан Ибрагимович хочет стать игроком мадридского «Реала»

Автор: Никита Пронин 0

Златан Ибрагимович 5

Шведский нападающий Златан Ибрагимович планирует вернуться в чемпионат Испании. Приоритетом для форварда является мадридский «Реал».

Отмечается, что руководство «королевского клуба»  пока не спешит идти на встречу нападающему. Боссы считают, что Златан может нарушить гармонию в команде из-за своего непростого характера.

Последний сезон Златан провел в «МЮ». В АПЛ форвард провел 28 матчей, в которых забил 17 мячей и пять раз ассистировал партнерам. Напомним, что «Манчестер» не внес нападающего в заявку на сезон 17\18.

В сезоне 2008\2009 Ибрагимович выступал за «Барселону».

Фото: Global Look Press
Источник: Diario Gol

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