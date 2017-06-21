«Манчестер Юнайтед» и «Челси» хотят подписать Роберта Левандовски

Автор: Никита Пронин 0

Левандовски

«Челси и «Манчестер Юнайтед» поспорят за польского форварда «Баварии» Роберта Левандовски. Оба клуба уже сделали первые шаги к подписанию контракта с футболистом.

Предпочтительный вариант для Левандовского – «Челси», однако «МЮ» очень заинтересован в игроке. Оба клуба уже провели предварительные переговоры с представителями Роберта.

Зимой Левандовски продлил контракт с «Баварией» до 2021 года. Нынешняя зарплата футболиста составляет 15 миллионов евро, что является самой высокой в чемпионате Германии. Transfermarkt оценивает поляка в 80 миллионов евро.

Уже два сезона подряд Роберт забивает в Бундеслиге по 30 мячей.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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