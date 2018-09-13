«Матч ТВ» покажет дерби ЦСКА и «Спартака» на общедоступном канале

«Матч ТВ» покажет в прямом эфире встречу 8-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком». Игра состоится на на «ВЭБ-Арене» 23 сентября и начнется в 19:00 по московскому времени. Комментировать матч в студии будет Юрий Розанов, с бровки – Константин Генич.

Специально к игре телеканал запустил ряд промо-роликов. На телеканале «Матч Премьер» будет запущен промо-ролик под названием «Русское народное дерби». Видео сделано под песню, написанную специально к матчу.

В восьмом туре, помимо столичного дерби, в эфире федерального канала будет показана игра «Динамо» – «Анжи» (22 сентября).

29 сентября телеканал будет транслировать матч 9-го тура РПЛ «Урал» – «Арсенал», 6 октября – встречу 10-го тура «Ростов» – «Оренбург», 7 октября – игру 10-го тура ЦСКА – «Локомотив».

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный сайт Матч ТВ