Камиль Агаларов и еще два футболиста расторгли контракт с «Анжи»

Сразу три игрока «Анжи» покинули команду. Защитники Камиль Агаларов,Максим Белый и полузащитник Дмитрий Кудряшов расторгли контракт с клубом по обоюдному согласию.

«Все три футболиста, несмотря на отсутствие игровой практики, внесли свой вклад в развитие команды. В тренировочном процессе каждый из них показал себя как настоящий профессионал. Мы благодарим Камиля, Максима и Дмитрия за то время, которое они провели в нашем клубе, и желаем им успехов в дальнейшей карьере», — передает пресс-служба махачкалинского клуба.

В минувшем сезоне никто из трех игроков не сыграл за основную команду. Кудряшов провел три матча за молодежный состав, а Белый появлялся на поле один раз.

«Анжи» завершил сезон на 12 месте.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Анжи»