Лига Европы. 2-й тур. «Спартак» сыграл вничью с «Вильярреалом»

В матче 2-го тура Лиги Европы московский «Спартак» принимал «Вильярреал». Матч закончился вничью — 3:3.

Лига Европы. 2-й тур

СПАРТАК— ВИЛЬЯРРЕЛ — 3:3 (1:1)

Москва. 4 октября.

Стадион: «Открытие Арена» (Москва)

Судья: Даниэль Зиберт (Германия)

«Спартак»: Максименко, Комбаров (Тимофеев, 89), Джикия, Боккетти, Рассказов, Зобнин, Фернандо, Игнатов (Ханни, 69), Мельгарехо, Зе Луиш, Ломовицкий (Ташаев, 80).

«Вильярреал»: Фернандес, Педраса, Руис, Бонера, Гаспар, Сансоне (Морено, 61), Тригерос, Мори, Чуквуэзе (Касорла, 70), Форнальс, Токо-Экамби (Лайюн, 76).

Голы: 0:1 — Токо-Экамби (13), 1:1 — Зе Луиш (34, с пенальти), 1:2 — Форнальс (49), 2:2 — Зе Луиш (82), 3:2 — Мельгарехо (85), 3:3 — Касорла (90, с пенальти)

Предупреждения: Сансоне (52), Джикия (81), Морено (81), Фернандо (83), Рассказов (87).

16 (5) удары (в створ) 15 (7)

12 фолы 10

4 угловые 1

9 офсайды 4

55 % владения мячом 45

В начале первого тайма «Вильярреал» завладел преимуществом. На 13-й минуте нападающий гостей Токо-Экамби обвел несколько защитников и отправил мяч точно в девятку. Затем москвичи перехватили инициативу матча. На 34-минуте «красно-белые» заработали пенальти: Сансоне сыграл рукой в собственной штрафной. 11-метровый уверенно реализовал Зе Луиш. Во втором тайме снова активно начали футболисты «Желтой субмарины». На 49-минуте Форнальс воспользовался ошибкой Рассказова, который хотел выбить мяч, но промахнулся. Затем москвичи «завелись». Было попадание в штангу, удар Джикии выше. На 82-й минуте полузащитник «Спартака» Ташаев навешивает в штрафную, где Зе Луиш точным ударом попадает в сетку. Затем Ханни бьет в штангу, мяч отлетает на Мельгарехо, и он забивает гол. К сожалению, на последней минуте москвичи зарабатывают пенальти в собственные ворота. 11-метровый реализовал Касорла.

Фото: Официальный сайт ФК «Спартак»

Источник: еженедельник «Футбол»