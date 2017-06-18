Стефан Петерсон: «Интерес проявляют многие, но никакой конкретики по Саломонссону пока нет»

Агент шведского защитника «Гетеборга» Эмиля Саломонссона рассказал об интересе к футболисту. Стефан Петерсон отметил, что конкретных предложений пока не поступало.

«Есть клубы, которые следят за ним. На протяжении долгого времени он здорово выглядел в «Гетеборге». Саломонссон играет справа в защите, такого футболиста ищут многие. Но никакой конкретики по нему пока нет.

«Совершенно точно то, что он хочет стать чемпионом с «Гетеборгом». Но и закрывать двери в зарубежные клубы нельзя. Должно совпасть несколько факторов, тем более не надо забывать, что футболисту не 22 года. Если он почувствует, что это будет хорошо для него и клуба, то рассмотрит предложения», — заявил Петерсон.

Сообщалось, что московский «Спартак» планирует усилить линию защиты шведским футболистом. Сумма трансфера может составить 10 миллионов евро. Transfermarkt оценивает игрока в 1,7 миллиона евро.

Фото: Global Look Press

Источник: fratria.ru