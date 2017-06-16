Пять игроков покинут «Барселону»

Автор: Вадим Павлов 0

Барселона

Руководство «Барселоны» грядущим летом намерено избавиться от пятерых игроков. В их числе оказались Арда Туран и Жереми Матье.

«Барселона» определилась со списком игроков, которые летом покинут клуб.

Согласно имеющейся информации, руководство каталонского клуба намерено распрощаться с Томасом Вермаленом, Кристианом Тельо, Ардой Тураном, Жереми Матье и Рафиньей.

В минувшем сезоне «Барселона» заняла второе место в Ла Лиге, отстав от мадридского «Реала» на 3 очка.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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