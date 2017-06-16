Зоран Тошич дал согласие на переход в «Галатасарай»

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич может продолжить карьеру «Галатасарае». Серб согласился подписать с турецкой командой контракт сроком на три года.

Согласно имеющейся информации, 30-летний Зоран Тошич готов заключить трехлетний контракт с «Галатасараем». Руководство турецкого клуба готово платить ему зарплату размером в два миллиона евро в год.

Ранее сербский хавбек отметил, что в первую очередь рассматривает предложение красно-синих и о других командах пока не думает. Контракт Тошича с ЦСКА истекает уже 30 июня.

В минувшем сезоне Тошич провел за ЦСКА 24 матча в чемпионате России, в которых отметился одним забитым мячом и пятью голевыми передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Mozzart Sport