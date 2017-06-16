«Спартак» может приобрести защитника «Селтика» и молодежной сборной Хорватии

Защитник «Селтика» Йозо Шимунович может продолжить карьеру в московском «Спартаке». Также в игроке заинтересованы несколько клубов АПЛ.

«Спартак» заинтересован в защитнике «Селтика» и молодежной сборной Хорватии Йозо Шимуновиче. Сообщается, что помимо красно-белых на игрока претендуют также клубы АПЛ «Ньюкасл Юнайтед», «Хаддерсфилд Таун» и «Бернли».

«Йозо никуда не торопится. Нам звонят из многих клубов, демонстрируют свой интерес, но насколько я знаю, никаких предложений пока не поступало. Я уверен, что исполнительный директор «Селтика» Питер Лоуэлл сообщит нам, когда предложения поступят, а пока Йозо готовится к новому сезону в составе «Селтика», — сказал представитель Шимуновича Зоран Крнета.

В минувшем сезоне 22-летний защитник провел 33 матча за «Селтик», в которых одним забитым мячом. Контракт футболиста рассчитан до 2020 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail