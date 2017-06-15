Леонид Слуцкий: «Халлу» нужны шесть-семь новичков»

Новый главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий рассказал о трансферных планах клуба. Российский специалист отметил, что рассчитывает укрепить состав команды шестью-семью новичками.
«Нам нужен центральный защитник — может быть, и два. Также ищем левого защитника, двух нападающих, еще одного игрока в группу атаки. Думаю, в целом нам нужны шесть-семь новичков», — рассказал Леонид Слуцкий.
Напомним, ранее российский специалист признался, что рассчитывает взять в аренду нескольких игроков «Челси».
В грядущем сезоне «Халл Сити» будет выступать в Чемпионшипе.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Халл Сити»