Сергей Фурсенко: «У Дзюбы нет травм. Послезавтра он присоединится к команде»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что у нападающего команды Артема Дзюбы нет травмы. В ближайшие дни игрок присоединится к «Зениту» на сборе в Австрии.

«Почему Артем Дзюба не пролетел на сбор? Травма ли у него? Травм у него нет. Надо просто провести некую профилактическую процедуру. Послезавтра он должен прилететь в Австрию.

А вот Михаил Кержаков, по-моему, травмирован. Планируем ли с ним расставаться? Нет, пока», — заявил Сергей Фурсенко.

Напомним, ранее стало известно, что Артем Дзюба не примет участия в грядущем Кубке конфедераций в связи с неудовлетворительным функциональным состоянием.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс