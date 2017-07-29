Неймар не стал отменять поездку в Китай из-за решения трансферного вопроса

Автор: Юлия Древова 0

Неймар

Неймар опроверг слухи об отмене мероприятия в Китае из-за решения трансферного вопроса с «ПСЖ». Форвард «Барселоны» собирался отправиться туда с рекламной акцией одной из спортивных компаний.

«Приветствую поклонников в Китае! Я – Неймар, и это мое официальное обращение через Weibo. Я хочу поделиться с вами личным опытом игры в футбол. С нетерпением жду встречи. Увидимся в понедельник в Шанхае,» – сообщил футболист в китайской социальной сети Weibo.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что по данным китайского туроператора бразилец не сможет посетить Китай с визитом из-за дел, связанных с возможным трансфером.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal

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