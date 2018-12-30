Поль Погба повторил 4-летний рекорд Уэйна Руни

В матче 20-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» принимает «Борнмут». (4:1, идет второй тайм). Полузащитник манкунианцев Поль Погба сделал дубль в этой встрече.

Для француза это второй матч в АПЛ подряд, в котором он забивает по два гола. На его счету дубль в матче 19-го тура с «Хаддерсфилдом» (3:1).

Последний раз за «МЮ» отличался более чем одним голом в двух играх подряд форвард Уэйн Руни в 2012 году.

В этом сезоне 25-летний француз принял участие в 17 матчах АПЛ. Он забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер Opta Joe