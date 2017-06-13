Мадридский «Реал» не оставляет попыток приобрести форварда «Монако» Килиана Мбаппе. «Сливочные» готовы выкупить контракт 18-летнего игрока и отдать его обратно в «Монако» в аренду.
Руководство «Реала» все еще намерено приобрести нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. Учитывая желание футболиста получать как можно больше игровой практики, в Мадриде готовы выкупить игрока, но оставить в «Монако» на правах аренды, что позволит Мбаппе быть на виду у тренерского штаба национальной команды Франции перед стартом чемпионата мира-2018.
Кроме «Реала» на 18-летнего француза претендуют «Ливерпуль», чьи представители уже связывались с агентом игрока и «Арсенал», уже сделавший солидное предложение руководству «монегасков».
В прошедшем сезоне Килиан сыграл 29 игр, в которых забил 15 голов и отдал 11 передач.
Фото: Global Look Press
Источник: AS
One thought on “«Реал» готов выкупить Килиана Мбаппе”
Вот, Он — Живой пример для подражания, для нашего Федора Чалого!!! Вот, к чему нужно стремиться!!!!