«Реал» готов выкупить Килиана Мбаппе

Мадридский «Реал» не оставляет попыток приобрести форварда «Монако» Килиана Мбаппе. «Сливочные» готовы выкупить контракт 18-летнего игрока и отдать его обратно в «Монако» в аренду.

Руководство «Реала» все еще намерено приобрести нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. Учитывая желание футболиста получать как можно больше игровой практики, в Мадриде готовы выкупить игрока, но оставить в «Монако» на правах аренды, что позволит Мбаппе быть на виду у тренерского штаба национальной команды Франции перед стартом чемпионата мира-2018.

Кроме «Реала» на 18-летнего француза претендуют «Ливерпуль», чьи представители уже связывались с агентом игрока и «Арсенал», уже сделавший солидное предложение руководству «монегасков».

В прошедшем сезоне Килиан сыграл 29 игр, в которых забил 15 голов и отдал 11 передач.