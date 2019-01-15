Луиш Нету может продолжить карьеру в Испании

Защитник «Зенита» Луиш Нету может оказаться в Испании. К 30-летнему футболисту проявляет интерес «Севилья».

Испанский клуб видит в Нету отличное усиление и недавно уже контактировал с представителями игрока. Стоит отметить, что контракт португальского защитника с сине-бело-голубыми рассчитан до лета этого года.

Ранее стало известно, что футболистом также интересуется лиссабонский «Спортинг».

Отмечается, что сам 30-летний португалец отдает предпочтение варианту с возвращением на родину и при равных условиях, предложенных «Спортингом» и «Севильей», выберет именно португальский клуб.

Напомним, Луиш Нету перешел в «Зенит» из «Сиены» в 2013 году за 6,5 млн евро. В нынешнем сезоне он провел 11 матчей в Российской Премьер-Лиге.

Фото: Global Look Press

Источник: Record