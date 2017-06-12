«МС» готов отдать Джо Харта в аренду «Вест Хэму»

Автор: Никита Пронин 0

Голкипер «Манчестер Сити» и сборной Англии Джо Харт скоро станет игроком «Вест Хэма». Аренда состоится, если «горожане» не смогут продать голкипера.

Вратарь «Манчестер Сити» Джо Харт может продолжить карьеру в английском «Вест Хэме». «МС» готов отпустить игрока в аренду, если не найдет на него покупателей. Transfermarkt оценивает 30-летнего голкипера в 13 миллионов евро.

В минувшем сезоне Джо Харт провел в Серии А в «Торино». В 36 матчах голкипер пропустил 62 мяча. Пять встреч Харт отстоял на ноль.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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