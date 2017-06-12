«Реал Сосьедад» хочет подписать Аднана Янузая

Автор: Никита Пронин 0

Аднан Янузай

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Аднан Янузай вскоре может перебраться в Испанию. В бельгийце заинтересован «Реал Сосьедад».

В приобретении Янузая заинтересован «Реал Сосьедад». Руководство «МЮ» хочет получить за игрока не менее 10 миллионов евро. Контракт 22-летнего бельгийца истекает летом 2018 года.

Однако, «Реал» рассчитывает приобрести бельгийца примерно за 5 миллионов.

Последние два сезона Янузай провел в арендах. Сначала Аднан выступал за «Боруссию» из Дортмунда, а в недавно завершившимся сезоне вылетел в Чемпионшип вместе с «Сандерлендом». Бельгиец отдал 3 голевых паса в 27 матчах АПЛ.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Espana

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