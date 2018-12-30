Серхио Рамос впервые в карьере провел календарный год без удалений

Автор: Роман Шлуинский 0

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос поставил собственный рекорд. Он впервые в карьере обошелся без красных карточек за календарный год.

В 2018 году 32-летний испанец получил 24 желтые карточки (16 — в чемпионате Испании, 4 — в Лиге чемпионов, 2 — в матчах клубного чемпионата мира, 1 — в матчах чемпионата мира-2018, 1 — в Суперкубке УЕФА), но ни разу не был удален с поля.

Стоит отметить, что Серхио Рамос является рекордсменом Примеры по количеству заработанных красных карточек — 19. Всего он был удален 24 раза с тех пор, как перешел в «Реал» в 2005 году.

В нынешнем сезоне Серхио Рамос провел 16 матчей в чемпионате Испании. Он забил 4 гола и отдал одну результативную передачу

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»

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