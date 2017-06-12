Сергей Паршивлюк: «Представлю себя в майке любой команды, кроме одной всем известной»

Защитник Сергей Паршивлюк, перешедший из «Анжи» в «Ростов», признался, что может представить себя в любой команде Премьер-Лиги, кроме одной. Также он рассказал, как состоялся этот трансфер и почему он выбрал именно ростовскую команду.

«Я говорил, что если я буду нужен «Спартаку», то я себя в другой команде не представляю. Но так как я оказался не нужен «Спартаку», то играть человеку надо и нужно искать новое место работы. Поэтому сейчас я легко представлю себя в майке практически любой команды, кроме, наверное, одной всем известной.

По поводу спортивной составляющей в «Анжи» все было нормально — я постоянно играл. Но я там жил один, без семьи, мне было очень тяжело. Потому что я семейный человек, приезжать раз в две недели на выходные — это не для меня. Встал вопрос, чтобы сменить команду. Самое конкретное предложение было от «Ростова». Встретились, поговорили и быстро договорились.

Я знал, что в клуб придет Леонид Кучук, и мне сказали, что он был во мне очень заинтересован, что являлось немаловажным фактором. То, что в клубе будет перестройка, было ожидаемо, но это ничего не меняет. У «Ростова» амбициозное руководство, оно обещало, что команда не будет внизу таблицы. Говорят, что «Ростову» крышка, но команда боевитая и дает бой в каждой игре», — рассказал Паршивлюк в интервью клубному телевидению.

Фото: официальный сайт «Ростова»

Источник: официальный сайт «Ростова»