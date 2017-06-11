«Ливерпуль» готов заплатить 40 миллионов фунтов за Алекса Окслейд-Чемберлена

«Ливерпуль» заинтересован в приобретении полузащитника «Арсенала» Алекса Окслейда-Чемберлена. «Красные» готовы заплатить «канонирам» 40 миллионов фунтов за 23-летнего хавбека.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп готов заплатить за хавбека «Арсенала» Алекса Окслейд-Чемберлена 40 миллионов фунтов. На данный момент 23-летний полузащитник по-прежнему не продлил с «канонирами» контракт, а срок действующего соглашения истечет через 12 месяцев. В связи с этим игрок сборной Англии уже сейчас рассматривает предложения от других клубов.

Сообщается, что в качестве наиболее заманчивого варианта Алекс Окслейд-Чемберлен рассматривает «Ливерпуль», который, несмотря на скорое истечение контракта хавбека, готов заплатить за него 40 миллионов фунтов.

Согласно имеющейся информации, Юрген Клопп сосредоточился на 23-летнем англичанине после того, как переговоры по вингеру «Ромы» Мохаммеду Салаху зашли в тупик.

В минувшем розыгрыше АПЛ Алекс Окслейд-Чемберлен принял участие в 29 матчах, в которых отметился 2 забитыми мячами.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Express