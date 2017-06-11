Душан Тадич может перейти в «Ливерпуль»

Автор: Вадим Павлов 0

 

Тадич

«Ливерпуль» заинтересован в приобретении полузащитника «Саутгемптона» Душана Тадича. «Красные» готовы заплатить за серба сумму отступных в размере 13 млн фунтов.

Согласно имеющейся информации, «Ливерпуль» включился в борьбу за 28-летнего хавбека «Саутгемптона» Душана Тадича. В контракте серба со «святыми» прописана сумма отступных в размере 13 млн фунтов. Сообщается, что «Ливерпуль» готов заплатить за игрока требуемую сумму, а сам игрок заинтересован в этом трансфере.

Ранее сообщалось об интересе к Тадичу со стороны «Ювентуса», «Милана», «Наполи», «Интера», «Вест Хэма» и «Реала». Действующий контракт 28-летнего игрока с «Саутгемптоном» рассчитан до лета 2020 года.

В минувшем розыгрыше АПЛ Тадич провел 33 матча, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: The Times

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

«Манчестер Сити» предложит ван Дейку контракт с зарплатой 180 тысяч фунтов в неделю

«Саутгемптон» пожалуется АПЛ на переговоры «Ливерпуля» с ван Дейком

Арсен Венгер 5

Арсен Венгер: «Реал» не выигрывал чемпионат пять лет. «Ливерпуль» не брал чемпионат больше 20 лет. Побеждать трудно»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 