Душан Тадич может перейти в «Ливерпуль»

«Ливерпуль» заинтересован в приобретении полузащитника «Саутгемптона» Душана Тадича. «Красные» готовы заплатить за серба сумму отступных в размере 13 млн фунтов.

Согласно имеющейся информации, «Ливерпуль» включился в борьбу за 28-летнего хавбека «Саутгемптона» Душана Тадича. В контракте серба со «святыми» прописана сумма отступных в размере 13 млн фунтов. Сообщается, что «Ливерпуль» готов заплатить за игрока требуемую сумму, а сам игрок заинтересован в этом трансфере.

Ранее сообщалось об интересе к Тадичу со стороны «Ювентуса», «Милана», «Наполи», «Интера», «Вест Хэма» и «Реала». Действующий контракт 28-летнего игрока с «Саутгемптоном» рассчитан до лета 2020 года.

В минувшем розыгрыше АПЛ Тадич провел 33 матча, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: The Times