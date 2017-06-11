«Зениту» придется заплатить 60 миллионов евро за нападающего «Порту»

Автор: Никита Пронин 0

Андре Силва

Молодой форвард португальского клуба попал в сферу интересов «Зенита». Помимо сине-бело-голубых Андре Силвой интересуется «Милан».

Нападающий «Порту» Андре Силва может оказаться в Санкт-Петербурге. Пока «Зенит» не сделал никаких официальных предложений. Сумма отступных за футболиста 60 миллионов евро. Контракт с «Порту» рассчитан до лета 2021 года.

Transfermarkt оценивает футболиста в 16 миллионов евро. Стоит отметить, что Андре Силва также входит в сферу интересов итальянского «Милана».

В завершившемся сезоне Силва забил 16 голов и 5 раз ассистировал своим партнерам.

Фото: Global Look Press
Источник: Record

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Арсенал

«Арсенал» стал обладателем Кубка Англии, ультиматум для Джанлуиджи Доннаруммы. Главные новости дня

Федор Смолов

Федор Смолов: «Мечтаю выиграть Лигу чемпионов в составе «Милана»

Андреа Белотти

Андреа Белотти может перейти в «Зенит»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 