Нико Ковач может быть уволен с поста тренера «Баварии»

Руководство «Баварии» может отправить в отставку главного тренера мюнхенцев Нико Ковача в случае поражения от «Бенфики». Матч состоится в рамках Лиги чемпионов в Мюнхене во вторник.

Ранее президент «Баварии» Ули Хенесс сообщил Ковачу, что он совершенно точно сохранит за собой пост на матч Лиги чемпионов. Но данная гарантия будет действовать только на один матч.

«Бавария» в нынешнем сезоне неудачно выступает в Бундеслиге. В минувшем, 12-м, туре мюнхенцы упустили победу над «Фортуной», пропустив два мяча в концовке. Матч закончился с итоговым счетом 3:3. После очередной потери очков «Бавария» отстаёт от лидирующей «Боруссии» уже на девять баллов. Действующие чемпионы Германии после 12-го тура занимают пятое место в турнирной таблице.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport Bild