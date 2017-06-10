Марат Измайлов: «Я мог устроиться на более выгодных условиях в другие лиги, но выбрал «Арарат»

Российский полузащитник Марат Измайлов подписал контракт сроком на год с московским «Араратом». 34-летний хавбек прокомментировал свой выбор.

«Как возник вариант с «Араратом»? Мне позвонил президент клуба Валерий Оганесян. Переговоры шли всего пару дней. Сразу привлекло то, что у команды серьезные планы на будущее, с конкретными задачами. Для меня это новый этап, новый вызов. Также огромную роль сыграло то, что я давно знаком с Валерием Оганесяном. С удовольствием постараюсь сделать что-то красивое для футбола и для развития клуба!

На каком месте стоял финансовый вопрос? В жизни есть вещи гораздо важнее денег, поэтому финансовый вопрос не был для меня приоритетным. Поверьте, я мог устроиться на более выгодных условиях в другие лиги, включая Россию, Азию и Восток. Вариантов было много, но сейчас я игрок «Арарата» и считаю некорректным говорить об этом.

Мой контракт с «Араратом» рассчитан на один год. Прибуду в расположение клуба, когда попросит руководство. Готов в любой момент присоединиться к команде. На что способен состав команды с такими именитыми игроками, как Павлюченко и Ребко? Это классные футболисты, и в целом команда собирается крепкая. Будем отталкиваться от матча к матчу для достижения максимальных результатов. Мы приложим все усилия, чтобы сразу выйти в ФНЛ.

Что касается «Локомотива» то у него был непростой сезон, но с приходом Юрия Семина команда стала более стабильной и выполнила основную задачу, попала в еврокубки. Поэтому считаю, что сезон можно заносить в актив. «Краснодар»? Этот клуб навсегда в моем сердце. Жалею только об одном, что не попал туда 10 лет назад. Там работают великие люди, которые помогли мне прогрессировать как в футбольном, так и в человеческом плане», — рассказал Измайлов.

Фото: Global Look Press

Источник: УЕФА