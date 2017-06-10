Виталий Мутко: «Черчесов продолжит тренировать сборную России независимо от исхода Кубка конфедераций»

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов сохранит свой пост, даже если команда неудачно выступит на Кубке конфедераций. Также он рассказал о ситуации с уходом из сборной Леонида Слуцкого.

«На мой взгляд, Черчесов – растущий и, в хорошем смысле, амбициозный тренер. Поэтому я считаю, что так можно сказать: он в любом случае продолжит работать, готовить команду к чемпионату мира. Но вы же знаете мой подход: я перед каждым турниром продлевал контракт с тренером, чтобы он выходил и не думал, что с ним будет дальше. И первое предложение, которое я сделал Леониду Слуцкому во Франции, — это продлить контракт. Я считаю, что он очень талантливый и интересный тренер. Мы сразу после игры закрылись в комнате и разговаривали. Я ему сказал: «Вы же знаете свои ошибки. Возьмитесь уже с их учетом». На что он мне ответил: «Я наступил на грабли, на которые уже наступали мои предшественники».

Вы знаете, это как ты приходишь на работу, десять лет себя одинаково ведешь, а в одно утро все меняется. Это же очень сильно заметно. Почему в спорте так происходит, что каждые четыре года ты должен менять команду или что-то в ней. А так Слуцкий очень грамотный тренер, специалист. Но исправить свои ошибки он не захотел. Хотя мог бы это сделать», — рассказал Мутко.

Напомним, что Леонид Слуцкий возглавил английский «Халл Сити».

Фото: Global Look Press

Источник: Комсомольская правда