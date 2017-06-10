«Челси» придется заплатить огромную сумму за Алекса Сандро

В летнее трансферное окно «Челси» планирует укрепить линию обороны. Основной целью является защитник «Ювентуса» Алекс Сандро.
Руководство «Ювентуса» готово отпустить бразильского защитника в лондонский клуб. Однако, чемпион Италии хочет получить за левого защитника не менее 59 миллионов евро.
В интересы «Челси» также входят защитник «Саутгемптона» Райан Бертранд и Бенджамин Менди из«Монако».
Левый защитник «Ювентуса» забил три мяча в прошедшем сезоне Серии А. Вместе с туринским клубом Алекс стал обладателем Кубка Италии и чемпионом страны.
Фото: Global Look Press
Источник: Evening Standard