«Челси» придется заплатить огромную сумму за Алекса Сандро

Автор: Никита Пронин 0

Алекс Сандро

В летнее трансферное окно «Челси» планирует укрепить линию обороны. Основной целью является защитник «Ювентуса» Алекс Сандро.

Руководство «Ювентуса» готово отпустить бразильского защитника в лондонский клуб. Однако, чемпион Италии хочет получить за левого защитника не менее 59 миллионов евро.

В интересы «Челси» также входят защитник «Саутгемптона» Райан Бертранд и Бенджамин Менди из«Монако».

Левый защитник «Ювентуса» забил три мяча в прошедшем сезоне Серии А. Вместе с туринским клубом Алекс стал обладателем Кубка Италии и чемпионом страны.

Фото: Global Look Press
Источник: Evening Standard

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