Златан Ибрагимович может снова стать игроком «Милана»

Автор: Никита Пронин 0

Златан Ибрагимович

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович может вернуться в «Милан». Сейчас шведский форвард находится в статусе свободного агента.

Как сообщают итальянские СМИ, агент Мино Райола хочет обсудить контракт с Ибрагимовичем во время переговоров о новом соглашении Доннаруммы.

Однако помешать этому трансферу может возраст Златана и высокая зарплата.

Напомним, что в конце апреля получил травму крестообразных связок. Восстановление футболиста будет длиться 8-9 месяцев.

За «МЮ» Златан провел 28 матчей в АПЛ, в которых забил 17 мячей и отдал 5 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Football-Italia

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