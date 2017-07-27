Андреа Пирло: «Не верю, что «Милану» по силам бороться за скудетто»

Экс-полузащитник «россонери» Андреа Пирло считает, что его бывшему клубу не удастся взять золотые медали в новом сезоне чемпионата Италии. По мнению итальянца, выиграть титул не поможет даже усиление «Милана» в межсезонье.

«Я не думаю, что миланцы в новом сезоне будут сражаться именно за первое место. В команде порядка десяти новых футболистов, которым потребуется определенное время на притирку. Когда она закончится, «Милан» станет конкурентоспособным на сто процентов. Главному тренеру Винченцо Монтелле предстоит тяжелая работа, но интересная работа по превращению большого количества игроков в единый механизм.

Наверное, как и обычно, титул останется за «Ювентусом». Теперь в их и без того сильном составе Дуглас Коста, Федерико Бернардески, Войчех Щесны. Сейчас они купят еще кого-нибудь,» — поделился мыслями Пирло в интервью La Repubblica.

Напомним, хавбек провел в «Милане» десять лет и вместе с «россонери» выиграл два скудетто. Кроме того, с 2011 по 2015 год он выступал за туринский «Ювентус», в составе которого становился чемпионом Италии четырежды. В настоящее время Пирло защищает цвета «Нью-Йорк Сити».

Фото: Global Look Press

Источник: La Repubblica