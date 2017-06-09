Сергей Песьяков подписал с «Ростовом» двухлетний контракт

Голкипер «Спартака» Сергей Песьяков перешел в «Ростов». Стороны подписали соглашение на 2 года.

28-летний вратарь Сергей Песьяков подписал с «Ростовом» контракт сроком на 2 года.

«Желаем нашему новичку радовать болельщиков надежной игрой в воротах. Добро пожаловать в «Ростов», — говорится в официальном заявлении клуба.

Сергей Песьяков выступал за «Шинник», московский «Спартак», «Томь», «Анжи», а также за «Ростов» в 2012 году. В составе «Спартака» Песяьков выигрывал серебряные медали РФПЛ, а также чемпионство в минувшем сезоне.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Ростова»