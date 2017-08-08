Аарон Леннон может продолжить карьеру в «Уотфорде»

Хавбек «Эвертона» Аарон Леннон близок к тому, чтобы провести следующий сезон АПЛ в «Уотфорде». «Шершни» готовы подписать с экс-игроком английской сборной арендное соглашение.

Однако «ириски» рассчитывают на продажу 30-летнего футболиста. Сообщается, что случае удачного исхода сделки полузащитнику придется пойти на значительное понижение зарплаты.

Напомним, что Леннон пропустил в прошлом сезоне пять месяцев из-за лечения психического расстройства. Хавбек отыграл за «Эвертон» 11 матчей и отметился одной результативной передачей.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail