Английские клубы интересуются хавбеком «Хоффенхайма»

Автор: Дарья Григорьева 0

Полузащитник «Хоффенхайма» Флориан Гриллич вошел в круг интересов английских клубов. Футболист может продолжить свою карьеру в другой команде.

За полузащитником пристально следят «Арсенал» и «Тоттенхэм». Кроме того агент игрока Томас Бем на минувшей неделе побывал в Англии.

Контракт с немецким клубом у игрока рассчитан до лета 2021 года.

Напомним, что Флориан Гриллич  перешел в «Хоффенхайм» в 2017 году из «Вердера». В этом сезоне чемпионата Германии он провел 12 игр.

Фото: GLobal Look Press
Источник: Bild

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