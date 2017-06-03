Александр Головин: «Верю, что мы можем выиграть Кубок конфедераций»

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин рассказал о том, что значит для него Кубок конфедераций. Также 21-летний хавбек рассказал о задачах сборной на предстоящих международных турнирах.

«Что для меня лично значит Кубок конфедераций? Это очень важный и серьезный турнир. Многие рассматривают его только как этап в подготовке к чемпионату мира. Да, подготовка к чемпионату мира, безусловно, важна, с этим никто не спорит, но выиграть Кубок конфедераций – само по себе очень почетно.

Верю ли я в то, что это возможно для нашей сборной? Конечно, верю. А на чемпионате мира хотелось бы, как минимум, дойти до полуфинала», — рассказал Головин.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Фото: Global Look Press

Источник: РФС