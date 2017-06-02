«Милан» предложил Альваро Морате пятилетний контракт с окладом в 8 миллионов евро в год

Автор: Вадим Павлов 0

Альваро Мората

«Милан» заинтересован в приобретении нападающего «Реала» Альваро Мораты. Итальянский клуб готов платить испанцу зарплату в 8 миллионов евро в год.

Руководство «Милана» намерено подписать контракт с форвардом «Реала» Альваро Моратой. Как сообщают итальянские СМИ, «россонери» предложили 24-летнему испанцу пятилетний контракт с зарплатой в 8 миллионов евро в год.

Сообщается, что на следующей неделе представители обеих команд должны встретиться для обсуждения деталей трансфера. Напомним, ранее «Милан» предложил «Реалу» за Морату 50 миллионов евро плюс 5 миллионов евро в качестве бонусов.

По имеющейся информации, Альваро Мората примет окончательное решение о своем будущем после финального матча Лиги чемпионов с «Ювентусом», который состоится 3 июня.

Фото: Global Look Press
Источник: Calciomercato

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