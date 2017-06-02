Два экс-футболиста ЦСКА продолжат карьеру в московском «Арарате»

Автор: Вадим Павлов 0

Ревякин

Экс-игроки ЦСКА Сергей Ревякин и Дмитрий Рыжов стали одноклубниками Романа Павлюченко. Футболисты будут выступать за московский «Арарат».

Московский «Арарат» продолжает укрепляться перед стартом во втором дивизионе чемпионата России. Контракты с клубом подписали бывшие игроки ЦСКА голкипер Сергей Ревякин и форвард Дмитрий Рыжов. Сроки соглашений пока остаются неизвестными.

В прошлом сезоне Сергей Ревякин защищал ворота футбольного клуба «Домодедово», а Дмитрий Рыжов выступал за «Ладу-Тольятти».

Ранее клуб подписал однолетний контракт с Романом Павлюченко.

Фото: пресс-служба «Арарата»
Источник: пресс-служба «Арарата»

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