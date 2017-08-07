Паул Верхаг продолжит карьеру в «Вольфсбурге»

Автор: Юлия Древова 0

Защитник сборной Голландии и «Аугсбурга» Паул Верхаг подписал контракт с «Вольфсбургом». Соглашение 33-летнего футболиста с новым клубомом будет рассчитано на два года. 

По информации Transfermarkt, «волки» заплатили за голландца 1,5 млн евро.

Напомним, Верхаг отыграл за «фуггеров» семь сезонов. В минувшем провел в Бундеслиге 31 матч и занес себе в актив три забитых мяча и две результативных передачи. Кроме того, становился бронзовым призером чемпионата мира-2014 в составе сборной Голландии.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт ФК «Вольфсбург»

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