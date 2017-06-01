Роберто Манчини стал главным тренером «Зенита»

Автор: Вадим Павлов 0

Манчини

Роберто Манчини назначен на пост главного тренера «Зенита». Итальянский специалист подписал контракт с петербургским клубом на 3 года.

Роберто Манчини официально стал главным тренером «Зенита». Соглашение итальянского специалиста с сине-бело-голубыми рассчитано на 3 года и предусматривает возможность продления еще на два сезона.

«Футбольный клуб «Зенит» приветствует Роберто Манчини в Петербурге и желает удачи в качестве главного тренера сине-бело-голубых! Benvenuto, Roberto Mancini!», — говорится в официальном заявлении клуба.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Зенита»

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