Роберто Манчини стал главным тренером «Зенита»

Роберто Манчини назначен на пост главного тренера «Зенита». Итальянский специалист подписал контракт с петербургским клубом на 3 года.

Роберто Манчини официально стал главным тренером «Зенита». Соглашение итальянского специалиста с сине-бело-голубыми рассчитано на 3 года и предусматривает возможность продления еще на два сезона.

«Футбольный клуб «Зенит» приветствует Роберто Манчини в Петербурге и желает удачи в качестве главного тренера сине-бело-голубых! Benvenuto, Roberto Mancini!», — говорится в официальном заявлении клуба.