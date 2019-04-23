Футболисты «МЮ» устроили перепалку

Футболисты «Манчестер Юнайтед» устроили перепалку. Это случилось после матча «красных дьяволов» с «Эвертоном» (0:4) в 35-м туре АПЛ.

Сообщается, после финального свиста, игроки ушли в раздевалку, где провели беседу на повышенных тонах. Утверждается, что футболисты были недовольны действиями своих одноклубников и обвиняли друг друга в провальном выступлении. Также главный тренер манкунианцев Оле-Гуннар Сульшер прямо высказался об игре команды с «Эвертоном».

Есть предположение, атмосфера в клубе не отличается от той, что была при Жозе Моуринью. Некоторые опасаются, что норвежца могут отправить в отставку, несмотря на популярность его среди болельщиков.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail