Футболисты «МЮ» устроили перепалку

Автор: Дарья Григорьева 0

Футболисты «Манчестер Юнайтед» устроили перепалку. Это случилось после матча «красных дьяволов» с «Эвертоном» (0:4) в 35-м туре АПЛ.

Сообщается, после финального свиста, игроки ушли в раздевалку, где провели беседу на повышенных тонах. Утверждается, что футболисты были недовольны действиями своих одноклубников и обвиняли друг друга в провальном выступлении. Также главный тренер манкунианцев Оле-Гуннар Сульшер прямо высказался об игре команды с «Эвертоном».

Есть предположение, атмосфера в клубе не отличается от той, что была при Жозе Моуринью. Некоторые опасаются, что норвежца могут отправить в отставку, несмотря на популярность его среди болельщиков.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

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