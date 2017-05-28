Гекдениз Карадениз: «Мы ошиблись в выборе тренера, с Грасией у «Рубина» не будет успехов»

Полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз выразил мнение, что клуб ошибся с выбором главного тренера, когда назначил на этот пост Хави Грасию. По мнению 37-летнего Карадениза, выступающего за «Рубин» с 2008 года, с испанским специалистом команда не добьется успехов.

«То, что мы планировали – ничего не получилось. Мы очень огорчили наших болельщиков. В команду было вложено много средств, но отдачи не было. Я благодарен каждому из тех, кто поддерживал нас даже в такой непростой ситуации. От себя лично хочу всех поблагодарить за поддержку, потому что целый год болельщики за нас переживали, и я каждому из них благодарен. В концовке сезона мы увидели, что они были обижены на нас, и зрителей на «Казань Арене» было мало, и это плохо. Я считаю, что это был пустой сезон для «Рубина».

Нужно вернуться на год или полтора назад. Причина не одна, а несколько. По моему мнению, мы выбрали неправильного тренера, который не знает русский футбол, российский менталитет. Россия – совсем другая страна, нежели Испания, и здесь игроки и футбол совсем другие, а его ожидания были иными. Может быть, атмосфера нашей страны и ментальность ему помешали. Еще мы приобрели очень много новых игроков. Можете сами посчитать, кто из них нам помог.

Я не буду называть имена. Мне не стоит это оценивать. Раз мы закончили сезон на девятом месте, значит, практически никто не помог команде. Мы ожидали другого и очень многое вложили, в «Рубине» хотели создать хорошую команду и побеждать. И когда Ильсур Метшин принимал эти решения, то, конечно, у него было желание добиться успеха. Но иногда в футболе бывает так, что твои планы и задачи отличаются от того, что в итоге получается. Футбол – командная игра, и когда собирается много футболистов, то это не значит, что формируется хорошая команда. Чтобы ее создать, должно сложиться много факторов, и дело не только в футболистах. Есть несколько составляющих: президент клуба, спонсор, тренер, игроки, болельщики – это как спицы в колесе. Если ты хочешь, чтобы это колесо шло прямо, то между ними не должно быть проблем. Судя по тому, какое место мы заняли, у нас не все хорошо в этом плане. Конечно, не бывает так, что виноват только один. С другой стороны, команду готовит именно тренер, и на поле ее выводит он, подбирает тактику и определяет состав. Тренер отвечает за то, какой у команды дух и как она борется.

Для начала скажу, что Хави – очень хороший человек. Я никогда не скажу ничего плохого про его человеческие качества. Уверен, что он шел сюда с целью добиться определенного успеха, и ни один тренер не будет принимать команду с мыслями, что у него не будет в ней успехов. Но российский футбол не так прост, как может показаться. Я не буду критиковать его и оценивать его тренерские качества – это не в моем стиле и будет выглядеть не очень красиво. Но я могу сказать одно: с Грасией у «Рубина» не будет успехов. Это только мое мнение. Кто-то может возразить и посчитать, что я неправ, и такое мнение тоже имеет право на жизнь. У нас нет никакого конфликта с человеческой стороны. И я с ним несколько раз разговаривал на эту тему, открыто говорил ему, что думаю. Я и ему говорил в лицо то, что сейчас сказал вам.

Работать с Грасией я не буду. Я уже сказал ему об этом. Но, например, возможен вариант, при котором я останусь в «Рубине» и буду играть за дубль. У меня еще есть год контракта, и я не хочу уходить, поэтому готов играть даже за дубль. У меня было два-три варианта, чтобы уйти. Но мне было обидно из-за этой ситуации, ведь для меня «Рубин» очень важен. Это моя команда. Я от всей души люблю «Рубин» и поэтому не мог бросить свой клуб. Это был бы самый простой путь. Но я был уверен, что если бы согласился на любое из полученных предложений, то играл бы постоянно и забивал бы, проявил бы себя с лучшей стороны», — поведал Карадениз.

Прошедший сезон «Рубин» завершил на девятой строчке в турнирной таблице. В РФПЛ-2016/17 Гекдениз Карадениз принял участие в 9 матчах, но результативными действиями не отметился.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт БИЗНЕС Online