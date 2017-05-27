«Манчестер Сити» готов приобрести голкипера «Бенфики»

«Манчестер Сити» заинтересован в приобретении голкипера «Бенфики» Эдерсона. Сумма трансфера может составить 35 миллионов фунтов.

«Горожане» готовы заплатить за Эдерсона порядка 35 миллионов фунтов стерлингов. Если переход состоится, то этот трансфер станет самым дорогим в истории футбола среди голкиперов. Пока самый дорогой трансфер вратаря принадлежит «Ювентусу», который в 2001 году заплатил «Парме» 33 миллиона фунтов за Джанлуиджи Буффона.

«Бенфике» принадлежит 50% прав на Эдерсона, половину полученных средств получит предыдущий клуб Эдерсона «Риу Аве» и агентская кампания.

В 27 матчах чемпионата Португалии Эдерсон пропустил 12 мячей. 18 матчей голкипер сыграл на ноль, а один раз даже сделал голевой пас. «Бенфика» же стала чемпионом страны.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com