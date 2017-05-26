Стивен Джеррард: «Хотел бы поиграть с Фирмино несколько лет, он феноменален»

Автор: Вадим Павлов 0

Джеррард

Экс-капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард заявил, что сожалеет, что не имел возможности играть вместе с Роберто Фирмино. Легендарный полузащитник сыграл с бразильцем за «Ливерпуль» один тайм в товарищеском матче 24 мая.

«Играть с Фирмино было абсолютным удовольствием. Мне было бы приятно поиграть с ним несколько лет. Это интеллигентный футболист. Есть игроки и их уровень, Фирмино в этом плане феноменальный.

Мне было приятно вернуться в команду, в прошлое, оказаться рядом с нашими фанатами, играть под руководством Клоппа и в кругу фантастической команды.

Все парни с профессионализмом отнеслись к своей работе. Все они провели тяжелый сезон. Можно было сыграть спокойно, но с таким тренером, как Клопп, всегда выкладываешься по максимуму», — рассказал Джеррард.

Стивен Джеррард принял участие в товарищеском матче с «Сиднеем» (3:0), отыграв 45 минут. Роберто Фирмино перешел в «Ливерпуль» летом 2015 года, а Джеррард покинул команду, перейдя в «Лос-Анджелес Гэлакси».

Фото: Global Look Press
Источник: Liverpool Echo

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