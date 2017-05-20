Александр Ляказетт: «Ухожу из «Лиона», чтобы доказать всем свой уровень»

Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт объявил о скором уходе из клуба. Игрок также подтвердил намерение выступать в «Атлетико».

«Почему я ухожу? Думаю, сейчас для этого подходящее время. Многие во мне до сих пор сомневаются, и я хочу развеять их сомнения, проявив себя в другом месте. Хочу продолжить прогрессировать.

Слухи об «Атлетико»? Этот клуб в последние годы регулярно выходит в решающие стадии Лиги чемпионов. Это отличная команда, где можно расти дальше. И там выступает Гризманн», — приводит слова Ляказетта источник.

В текущем сезоне Лиги 1 Ляказетт провел 29 матчей, отметившись 26 голами и 3 результативными передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Equipe