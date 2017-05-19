«Монако» отказался продавать Килиана Мбаппе в «Ливерпуль» за 75 млн евро

Руководство «Монако» не торопится расставаться с 18-летним форвардом сборной Франции Килианом Мбаппе и уже отказали «Ливерпулю». Клуб намерен выручить с продажи футболиста более 100 млн евро.

Как сообщают испанские СМИ, в «Монако» отвергли предложение «Ливерпуля», который готов был приобрести Килиана Мбаппе за 75 млн евро. Отмечается, что президент «монегасков» Дмитрий Рыболовлев планирует заработать с продажи Мбаппе больше 100 млн евро.

При этом, глава французского клуба хочет, чтобы нападающий провел еще один сезон в составе «Монако».

«Сохранить Мбаппе? Это наша приоритетная задача. Думаю, что он очень счастлив в «Монако». В следующем году состоится чемпионат мира, и он уже в сборной Франции. Мы нашли подходящую спортивную и финансовую модель для нашего клуба, и нам будет проще сохранить наших лучших футболистов», — заявил вице-президент клуба Вадим Васильев.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел во всех турнирах 41 матч, забил 26 голов и отдал 14 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca