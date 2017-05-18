В АПЛ будут дисквалифицировать за симуляцию

Автор: Никита Пронин 0

Манчестер Юнайтед, Эвертон, Эшли Янг

Футбольная ассоциация Англии введет наказания за симуляции игроков. В ближайшие дни такое решение должны утвердить на заседании функционеров.

В четверг состоится заседание функционеров. Ожидается, что они одобрят это решение. После того им понадобится одобрение АПЛ и низших дивизионов Англии. Однако, сообщается,  что этот шаг уже согласован и с лигами и полностью ими поддерживается.

По новым правилам, эксперты получат право пересматривать спорные эпизоды, связанные с симуляцией, и выносить наказания постфактум вплоть до дисквалификации.

С 2011 года такое правило практикуется в чемпионате Шотландии.

В текущем сезоне АПЛ чемпионский титул завоевал «Челси» во главе с Антонио Конте. Лучшим бомбардиром пока остается игрок «Эвертона» Ромелу Лукаку (24), но в заключительном туре Алексис Санчес  (23), Харри Кейн (22) могут выйти в лидеры.

Фото: Global Look Press
Источник: BBC

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