«Реал» заинтересован в приобретении Джерома Боатенга

Автор: Вадим Павлов 0

Джером Боатенг

Защитник «Баварии» Джером Боатенг может продолжить карьеру в «Реале». «Королевский клуб» готов заплатить за футболиста 40 миллионов евро.

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан усмотрел в 28-летнем защитнике «Баварии» Джероме Боатенге замену Пепе, который грядущим летом скорее всего сменит команду.

Сообщается, что «сливочные» готовы предложить «Баварии» 40 миллионов евро за защитника сборной Германии.

В текущем сезоне Боатенг принял участие в 12 матчах, в которых отметился одной результативной передачей.

Фото: Global Look Press
Источник: Kicker

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