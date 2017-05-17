«Реал» заинтересован в приобретении Джерома Боатенга

Защитник «Баварии» Джером Боатенг может продолжить карьеру в «Реале». «Королевский клуб» готов заплатить за футболиста 40 миллионов евро.

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан усмотрел в 28-летнем защитнике «Баварии» Джероме Боатенге замену Пепе, который грядущим летом скорее всего сменит команду.

Сообщается, что «сливочные» готовы предложить «Баварии» 40 миллионов евро за защитника сборной Германии.

В текущем сезоне Боатенг принял участие в 12 матчах, в которых отметился одной результативной передачей.

Фото: Global Look Press

Источник: Kicker