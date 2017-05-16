Квинси Промес принял решение остаться в «Спартаке» до зимы

Квинси Промес решил остаться в «Спартаке» до зимнего трансферного окна. 25-летний голландец хочет сыграть в Лиге чемпионов в составе красно-белых.

Согласно имеющейся информации, полузащитник «Спартака» Квинси Промес принял решение остаться в московском клубе минимум до зимы. Футболист не захотел покидать красно-белых из-за предстоящего старта команды в Лиге чемпионов. Кроме того, его устраивает текущее положение дел в карьере и в клубе.

Отмечается, что Промес уже проинформировал своего агента и главного тренера «Спартака» Массимо Карреру о своем желании остаться в команде. Сообщается, что решение об уходе из клуба зимой будет зависеть от выступлений команды.

В текущем розыгрыше РФПЛ 25-летний голландец провел за «Спартак» 24 матча, в которых отметился 11 голами и 10 результативными передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Федеральное Агентство Новостей