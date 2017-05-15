Гендиректор «Динамо»: «У Погребняка есть отличное предложение из Австралии, но он не хочет уходить»

Нападающий московского «Динамо» Павел Погребняк получил предложение от австралийской команды, но не хочет уходить из своего нынешнего клуба. Об этом сообщил генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев.

«Мы активно ищем клуб Павлу, предлагаем варианты. К сожалению, он не очень хочет найти взаимовыгодный компромисс — этот город далеко находится, тут немного платят, еще определенные условия. Но в данный момент это не его проблемы, а наши.

У него еще год действует контракт с «Динамо», но Павел особо никуда не рвется. Есть очень хороший вариант с австралийским клубом, но Погребняк отказывается. Хотя финансовые условия практически сопоставимы с тем, что он получает в «Динамо». При его игровой практике этот вариант был бы идеальным и для нас, и для самого нападающего.

По тренировкам мы не можем предъявить ему претензий, он выкладывается с полной отдачей, в отличие от некоторых других игроков, которые у нас также на контракте. Все поставленные задачи, которые ставит перед ним тренерский штаб, он выполняет достойно. Другое дело, что в игровом плане он не демонстрирует весь свой потенциал», — рассказал Евгений Муравьев.

Погребняк перешел в «Динамо» в августе 2015 года. В нынешнем сезоне 33-летний форвард провел девять матчей — восемь ФНЛ, один в Кубке России — и не забил ни одного мяча. По имеющейся информации, заработная плата игрока составляет порядка 2 млн евро в год.